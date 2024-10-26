35 очков Коби Уайта помогли «Чикаго» обыграть «Милуоки» на выезде
«Чикаго» справился с «Милуоки» на выезде – 133:122.
В составе «Буллс» защитник Коби Уайт набрал 35 очков, 6 подборов, 5 передач и 4 перехвата.
За 34 минуты Уайт реализовал 12 из 20 с игры, включая 7 из 13 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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