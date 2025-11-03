Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
Центровой «Сиксерс» недоволен выписанным ему штрафом.
НБА оштрафовала Эмбиида на 50 000 долларов за то, что лига назвала «неприличным жестом» во время игры против «Бостона».
В своих соцсетях центровой отметил абсурдность ситуации и подкрепил свою точку зрения гифкой, на которой судья Билл Кеннеди показывает жест «блокировки».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джоэла Эмбиида
