Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА

Центровой «Сиксерс» недоволен выписанным ему штрафом.

НБА оштрафовала Эмбиида на 50 000 долларов за то, что лига назвала «неприличным жестом» во время игры против «Бостона».

В своих соцсетях центровой отметил абсурдность ситуации и подкрепил свою точку зрения гифкой, на которой судья Билл Кеннеди показывает жест «блокировки».