Яннис Адетокумбо оттолкнул Джоша Гидди и получил технический
Яннис Адетокумбо получил технический фол за грубость.
Звездный форвард «Бакс» оттолкнул разыгрывающего «Буллс» Джоша Гидди в первой четверти предсезонного матча после нарушения и остановки игры.
«Милуоки» победил 111:107, на счету грека 24 очка, 10 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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