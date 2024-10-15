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Яннис Адетокумбо оттолкнул Джоша Гидди и получил технический

Яннис Адетокумбо получил технический фол за грубость.

Звездный форвард «Бакс» оттолкнул разыгрывающего «Буллс» Джоша Гидди в первой четверти предсезонного матча после нарушения и остановки игры.

«Милуоки» победил 111:107, на счету грека 24 очка, 10 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
предсезонные матчи
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