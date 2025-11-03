165 очков Луки Дончича – лучший показатель в истории «Лейкерс» в первых четырех матчах сезона

Дончич показывает впечатляющую результативность.

За четыре проведенных в текущем сезоне матча словенец набрал в сумме 165 очков.

Дончич обошел результаты Джерри Уэста (154, 1969-70) и Кобе Брайанта (146, 2005-06).

На четвертом месте в этом списке оказался Остин Ривз с 143 очками в текущем сезоне.