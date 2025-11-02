0

Адриатическая лига. «Спартак Суботица» примет «Црвену Звезду»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.

«Спартак Суботица» сыграет с «Црвеной Звездой».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 4-0, Партизан Сербия – 4-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Борац Чачак Сербия – 1-2, Клуж Румыния – 2-2, ФМП Сербия – 1-2, Студентски центар Черногория – 2-3, Сплит Хорватия – 1-3, КРКА Словения – 0-5.

Группа B

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 3-0, Будучность Черногория – 4-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Вена Австрия – 2-3, Мега Сербия – 2-3, Илирия Словения – 1-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 1-3, Задар Хорватия – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
