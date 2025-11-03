Майкл Портер, Кэм Томас, Ник Кэкстон и Бен Сараф – лучшие ассистенты «Бруклина» в текущем сезоне

У «Нетс» проблемы с плеймейкерами.

За 6 прошедших игр нового сезона самым результативным распасовщиком команды является защитник-новичок Бен Сараф (3,2 передачи в среднем).

За ним идут форвард Майкл Портер (3), защитник Кэм Томас и центровой Ник Кэкстон (по 2,8). Никто из этих игроков не славится своими навыками розыгрыша.

«Бруклин » и «Новый Орлеан» остались единственными командами, еще не одержавшими ни одной победы (у обеих по 0-6).