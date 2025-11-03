0

Джейк Ларэвиа: «Спасибо Энтони Эдвардсу за то, что сделал видео со мной вирусным»

Ларэвиа высказался об эпизоде матча с «Миннесотой», который разошелся по сети.

«Я нахожу такие вещи забавными, потому что на данный момент я не очень известен. Спасибо Энтони Эдвардсу за то, что он позволил этому клипу стать вирусным. Я думаю, это хорошо», – сказал форвард «Лейкерс» после победного матча против «Майами» (130:120), в котором он набрал 25 очков, сделал 8 подборов и 4 перехвата.

В текущем сезоне Ларэвиа принял участие в семи матчах, набирая в среднем 12,9 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи за 29 минут на площадке.

«Кто это под номером двенадцать?» В Миннеаполисе удивились игре Джейка Ларэвиа

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
