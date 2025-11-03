0

Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»

Тренер «Црвены Звезды» прокомментировал поражение от «Спартака Суботица» (80:85).

«Поздравляю «Спартак», они заслуженно выиграли этот матч. Возможно, в ключевые моменты, в отличие от матча с «Маккаби Тель-Авив», где мы действовали грамотно, сегодня мы принимали плохие решения. Они забили сложные броски в конце, и победа полностью заслуженная.

И Яго (дос Сантос), и Джаред (Батлер) принимали хорошие решения, но в конце были некоторые промахи и потери, возможно, без причины. Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важным игроком для нас. Я хотел, чтобы он показал все, что умеет, но иногда это влияет на командную игру. Ему не хватает физической готовности, чтобы выйти на свой полный уровень, и все эти ошибки связаны с этим.

Везде, где я тренировал, включая «Альбу» и «Монако», всегда есть давление, а соперники получают дополнительную мотивацию против фаворитов. Нужно быть умным, сезон длинный, нужно экономить силы и мыслить на перспективу.

Мы дали отдых игрокам вроде Коди Миллер-Макинтайр и Чимы Монеке, которые сыграют в Евролиге. Никто не может ожидать, что мы будем выигрывать все, или думать, что мы лучшие. Сейчас нам это и не нужно. С этим поражением мы усвоили урок.

Мы тщательно готовимся и знаем, что нас ждет впереди – не только «Панатинаикос» и «Будучность», но и двойной тур Евролиги, и много других вызовов, – сказал Обрадович.

