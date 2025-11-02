0

ACB. «Баскония» встретится с «Тенерифе», «Барселона» примет «Мурсию» и другие матчи

Сегодня, 2 ноября, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.

«Баскония» примет «Тенерифе», «Барселона» сыграет с «Мурсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командТенерифе – 4-0, Валенсия – 4-0, Ховентуд – 3-1, Форса Льейда – 3-1, Мурсия – 3-1, Реал – 3-1, Уникаха – 3-2, Баскония – 2-2, Барселона – 2-2, Сарагоса – 2-2, Бильбао – 2-3, Манреса – 2-3, Гран-Канария – 2-3, Бреоган – 2-3, Сан-Пабло Бургос – 1-3, Жирона – 1-4, Андорра – 1-4, Гранада – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
