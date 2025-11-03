Джей Джей Редик объяснил, почему выпустил Бронни Джеймса в решающие моменты матча с «Майами»: «Он был очень хорош в опеке игрока с мячом»

Главный тренер «Лейкерс» похвалил Джеймса-младшего.

«Я думаю, он был очень хорош в опеке игрока с мячом. Он совершил перехват, находясь на слабой стороне, но я думаю, он был хорош именно в защите против того, кто с мячом.

Я уже видел это дважды за последнюю неделю или около того – он был реальной сдерживающей силой и проявлял физическую мощь. А затем он исполнил, возможно, самый важный момент игры: когда на Луке сдвоились, он получил пас, пошел в проход, дошел до трехсекундной зоны, прочитал защиту и в итоге отдал передачу на своего партнера для абсолютно открытого трехочкового.

Так что это просто очень хороший следующий шаг для него – принять участие в очень содержательной игре, выйти в четвертой четверти и сделать несколько действительно хороших действий», – сказал тренер.

Бронни Джеймс получил значительное игровое время в победном матче против «Хит» (130:120), проведя почти семь минут в четвертой четверти. 21-летний защитник завершил игру с 2 очками, 3 перехватами и 2 передачами за 18 минут на паркете.