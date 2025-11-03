Фото
Главный тренер сборной России Зоран Лукич возглавил греческий «Ираклис»

Сербский специалист будет работать в чемпионате Греции.

«Ираклис» объявил о назначении на пост главного тренера Зорана Лукича. Срок соглашения – до конца сезона.

54-летний специалист возглавляет российскую сборную с 2021 года. Ранее он дважды руководил нижегородским «Пари НН» (2008-2014, 2017-2024).

«Ираклис» из города Салоники – двукратный чемпион Греции, но оба титула приходятся на начало 20-го века (1928, 1935).

В новом сезоне команда вернулась в высший дивизион национального чемпионата и на данный момент занимает предпоследнее место с результатом 1-4.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Ираклиса»
