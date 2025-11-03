Кон Книппел обновил рекорд карьеры – 24 очка в матче с «Ютой»
Новичок «Шарлотт» провел самую результативную игру в карьере.
За 35,5 минуты на паркете встречи с «Джаз» Книппел записал на свой счет 24 очка, реализовав 9 из 17 бросков с игры, 4 из 9 трехочковых и 2 из 2 штрафных.
Также в активе 20-летнего защитника 6 подборов, 5 передач и 1 перехват.
Предыдущим лучшим результатом 4-го номера драфта-2025 были 20 очков в игре с «Вашингтоном».
«Хорнетс» разгромили соперника – 126:103.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
