Кон Книппел обновил рекорд карьеры – 24 очка в матче с «Ютой»

Новичок «Шарлотт» провел самую результативную игру в карьере.

За 35,5 минуты на паркете встречи с «Джаз» Книппел записал на свой счет 24 очка, реализовав 9 из 17 бросков с игры, 4 из 9 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

Также в активе 20-летнего защитника 6 подборов, 5 передач и 1 перехват.

Предыдущим лучшим результатом 4-го номера драфта-2025 были 20 очков в игре с «Вашингтоном».

«Хорнетс» разгромили соперника – 126:103.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
