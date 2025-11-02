0

Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»

«Барселона» потеряла Шенгелию с травмой голеностопа перед матчем с «Реалом».

Команда уступила «Мурсии» дома со счетом 78:81, потерпев третье поражение в пяти последних турах испанской Лиги ACB.

Ситуацию омрачила серьезная травма Торнике Шенгелии: за 6,3 секунды до конца матча игроку потребовалась помощь двух членов тренерского штаба, чтобы покинуть паркет и проследовать в раздевалку.

По предварительным данным, у Шенгелии растяжение левого голеностопа. Точная степень тяжести травмы и сроки восстановления будут определены после дополнительного медицинского обследования.

7 ноября «Барселона» сыграет против мадридского «Реала» в рамках Евролиги. Начало встречи – 22.30 по мск.

