Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»
«Барселона» потеряла Шенгелию с травмой голеностопа перед матчем с «Реалом».
Команда уступила «Мурсии» дома со счетом 78:81, потерпев третье поражение в пяти последних турах испанской Лиги ACB.
Ситуацию омрачила серьезная травма Торнике Шенгелии: за 6,3 секунды до конца матча игроку потребовалась помощь двух членов тренерского штаба, чтобы покинуть паркет и проследовать в раздевалку.
По предварительным данным, у Шенгелии растяжение левого голеностопа. Точная степень тяжести травмы и сроки восстановления будут определены после дополнительного медицинского обследования.
7 ноября «Барселона» сыграет против мадридского «Реала» в рамках Евролиги. Начало встречи – 22.30 по мск.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости