Лука Дончич о матче с «Хит»: «Мы могли бы набрать и 150 очков, если бы я и Остин забили несколько бросков»

Дончич признал проблему с попаданиями в сегодняшнем матче.

«Я думаю, мы сегодня отлично делились мячом. Очевидно, что мы могли набрать, ну, 150 очков, честно. Если бы мы с Остином [Ривзом] забили бы несколько бросков, у нас, наверное, было бы 150. Но я думаю, мы начали играть хорошо в защите и здорово делились мячом.

Я имею в виду, процесс идет, конечно, впереди еще 74-75 игр, очевидно, будут и неудачные вечера. Просто нужно выбирать броски получше, вот и все. Забудьте об этих бросках, мы добыли победу – в этом вся суть. Так что двигаемся дальше и попытаемся добыть еще одну», – сказал Дончич.

Во встрече с «Майами» звездный защитник «Лейкерс» оформил трипл-дабл (29 очков, 11 подборов, 10 передач), но реализовал только 1 трехочковый бросок из 11.

Остин Ривз добавил 26 очков и 11 передач, попав 4 из 14 дальних бросков. В общей сложности шесть игроков «Лейкерс» набрали больше 10 очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Луки Дончича
