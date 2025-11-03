Остин Ривз о навесе на Бронни Джеймса: «Должно быть, я первый человек в истории НБА, кто сыграл аллей-уп и с отцом, и с сыном»
Ривз поделился впечатлениями от яркого момента с участием Джеймса-младшего.
«Наверняка я первый человек в истории НБА, кто сыграл аллей-уп и с отцом, и с сыном.
Когда я ушел с площадки, сразу сказал Брону, что это был особенный момент», – поделился Ривз.
Аллей-уп Остина Ривза и Бронни Джеймса принес второму его первые набранные очки в текущем сезоне.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
