Остин Ривз о навесе на Бронни Джеймса: «Должно быть, я первый человек в истории НБА, кто сыграл аллей-уп и с отцом, и с сыном»

Ривз поделился впечатлениями от яркого момента с участием Джеймса-младшего.

«Наверняка я первый человек в истории НБА , кто сыграл аллей-уп и с отцом, и с сыном.

Когда я ушел с площадки, сразу сказал Брону , что это был особенный момент», – поделился Ривз.

Аллей-уп Остина Ривза и Бронни Джеймса принес второму его первые набранные очки в текущем сезоне.