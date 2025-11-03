0

Лука Дончич о Маркусе Смарте: «Его влияние просто невероятно»

Дончич отметил вклад Маркуса Смарта после победы «Лейкерс» над «Хит» (130:120).

«Его влияние невероятно. Я много играл против этого парня. Он всегда меня опекал, так что я знаю, что чувствовали наши соперники. Поэтому я рад, что теперь Маркус в моей команде.

То влияние, которое он оказывает – невероятно. Он выкладывается в каждой игре, в каждый момент, каждую минуту, каждую секунду. Так что он заслуживает признания», – сказал 26-летний словенский разыгрывающий.

В матче против «Майами» Смарт набрал 11 очков, сделал 3 подбора, 4 передачи и 2 перехвата, записав на свой счет 1000-й перехват в карьере.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница репортера Райана Уорда в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА
logoМаркус Смарт
logoМайами
logoЛука Дончич
