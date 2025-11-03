0

Виктор Вембаньяма о поражении от «Финикса»: «Они были готовы ко всему, что мы делали»

Виктор Вембаньяма объяснил причины первого поражения «Сперс» в сезоне.

«Я думаю, что у нас был отличный план в защите. Но они были готовы ко всему, что мы делали, и это усложнило нам задачу. Думаю, в будущем нам нужно быть более сосредоточенными.

В этом нет ничего необычного или неожиданного, но я думаю, что главный урок, который я извлек из этого, как и тренер и вся наша команда на протяжении всей игры, заключается в том, что даже в сложных ситуациях мы не сдаемся.

Никто из нас не сдался, никто не опустил голову», – сказал 21-летний французский баскетболист после поражения от «Финикса» (118:130).

Девин Букер набрал 28 очков и 13 передач, «Финикс» прервал победную серию «Сан-Антонио»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
