«Мне нравится это прозвище, оно забавное». Кайл Лаури посмеялся над званием лучшего игрока «Рэпторс» от фанатов

Фанаты назвали Кайла Лаури «The GROAT».

Прозвище получилось путем добавления R («Raptor») к аббревиатуре «GOAT» (Greatest of All Time). Журналисты спросили мнение игрока о таком отношении со стороны болельщиков.

«Мне нравится это прозвище, оно забавное. Главное для меня – это отношение болельщиков. Их любовь и уважение. Я отдал команде все: кровь, пот, слезы, чемпионство, поражения, победы. Я вложился в это место и теперь, видимо, продолжаю пожинать плоды своего труда. Крутое имя», – улыбнулся Лаури.

По информации источников, часть руководства команды считала, что именно номер Лаури должен был быть первым выведен из обращения в клубе.