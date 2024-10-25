«Мне нравится это прозвище, оно забавное». Кайл Лаури посмеялся над званием лучшего игрока «Рэпторс» от фанатов
Фанаты назвали Кайла Лаури «The GROAT».
Прозвище получилось путем добавления R («Raptor») к аббревиатуре «GOAT» (Greatest of All Time). Журналисты спросили мнение игрока о таком отношении со стороны болельщиков.
«Мне нравится это прозвище, оно забавное. Главное для меня – это отношение болельщиков. Их любовь и уважение. Я отдал команде все: кровь, пот, слезы, чемпионство, поражения, победы. Я вложился в это место и теперь, видимо, продолжаю пожинать плоды своего труда. Крутое имя», – улыбнулся Лаури.
По информации источников, часть руководства команды считала, что именно номер Лаури должен был быть первым выведен из обращения в клубе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Линдси Данн
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