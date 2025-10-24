Гилберт Аренас об арестах Розира и Биллапса: «Инсайдер написала, что это я настучал. Я тут вообще ни при чем»

Аренас открещивается от связи с недавними исследованиями ФБР.

«Я всегда готов к троллингу. Это нормально. Но Рейчел Николс поступила подло. Она взяла мое видео и на самом деле написала, что я, возможно, настучал... Те два чувака делали ставки на матчи НБА. Один организует покерные игры, а затем грабит своих друзей. Я тут вообще ни при чем», – сказал бывший игрок НБА.

По словам Аренаса , инсайдер Рейчел Николс из Fox Sports ранее утверждала, что он «настучал» в ФБР.