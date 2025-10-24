Видео
1

Трехочковый Стефена Карри и данк Оби Топпина стали лучшими моментами игрового дня НБА

Лига представила подборку лучших моментов матчей 23 октября.

Авторами хайлайтов среди прочих стали форварды «Индианы» Оби Топпин и Паскаль Сиакам, а также защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
