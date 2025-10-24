Трехочковый Стефена Карри и данк Оби Топпина стали лучшими моментами игрового дня НБА
Лига представила подборку лучших моментов матчей 23 октября.
Авторами хайлайтов среди прочих стали форварды «Индианы» Оби Топпин и Паскаль Сиакам, а также защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2000 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
