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Несколько членов руководства «Торонто» настаивали, что номер Кайла Лаури должен был быть выведен из обращения 1-м в истории клуба

«Рэпторс» проведут церемонию в честь Винса Картера 2 ноября.

15-й номер Картера станет первым выведенным из обращения в истории клуба. По информации TSN, несколько членов руководства организации настаивали, что этой чести должен был быть удостоен Кайл Лаури, отыгравший 9 сезонов в команде и ставший одним из ключевых элементов чемпионского состава. 

Окончательное решение было принято по причине включения Картера в Зал славы баскетбола имени Нейсмита и аналогичного хода «Бруклина».

Церемония пройдет во время матча с «Сакраменто», что позволит присутствовать Демару Дерозану, чей номер, скорее всего, также будет поднят под своды арены после окончания его игровой карьеры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TSN
logoКайл Лаури
logoВинс Картер
logoТоронто
logoНБА
logoДемар Дерозан
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