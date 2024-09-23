Несколько членов руководства «Торонто» настаивали, что номер Кайла Лаури должен был быть выведен из обращения 1-м в истории клуба

«Рэпторс» проведут церемонию в честь Винса Картера 2 ноября.

15-й номер Картера станет первым выведенным из обращения в истории клуба. По информации TSN, несколько членов руководства организации настаивали, что этой чести должен был быть удостоен Кайл Лаури , отыгравший 9 сезонов в команде и ставший одним из ключевых элементов чемпионского состава.

Окончательное решение было принято по причине включения Картера в Зал славы баскетбола имени Нейсмита и аналогичного хода «Бруклина».

Церемония пройдет во время матча с «Сакраменто», что позволит присутствовать Демару Дерозану , чей номер, скорее всего, также будет поднят под своды арены после окончания его игровой карьеры.