Демар Дерозан о завершении карьеры в «Торонто»: «От такого нельзя отказаться»
Демар Дерозан заявил, что не отказался бы от завершения карьеры в «Торонто».
«Определенно хочется уйти поэтично, особенно там, где все начиналось.
Если бы у меня была возможность сделать что-то подобное, я не смог бы отказаться от того, чтобы надеть эту форму в последний раз, потому что это была первая форма, которую я надел», – сказал форвард «Сакраменто».
Лучший друг и бывший одноклубник Дерозана Кайл Лаури неоднократно давал понять, что хотел бы завершить карьеру в «Рэпторс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Toronto Star
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