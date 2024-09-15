Демар Дерозан о завершении карьеры в «Торонто»: «От такого нельзя отказаться»

Демар Дерозан заявил, что не отказался бы от завершения карьеры в «Торонто».

«Определенно хочется уйти поэтично, особенно там, где все начиналось.

Если бы у меня была возможность сделать что-то подобное, я не смог бы отказаться от того, чтобы надеть эту форму в последний раз, потому что это была первая форма, которую я надел», – сказал форвард «Сакраменто ».

Лучший друг и бывший одноклубник Дерозана Кайл Лаури неоднократно давал понять, что хотел бы завершить карьеру в «Рэпторс».