Аарон Гордон отказался забирать мяч после 50-очковой игры: «Не хочу брать поражение с собой»
Форвард «Денвера» не рад личному рекорду результативности.
«Меня спросили, не хочу ли я игровой мяч. Нет. Я не хочу брать поражение с собой. Это отстой. Но это всего одна игра. Это наша первая игра», – сказал Гордон.
В матче с «Голден Стэйт» форвард набрал 50 очков, реализовав 10 из 11 трехочковых, и побил клубный рекорд Алекса Инглиша по набранным очкам в матче-открытии сезона.
Старания Гордона не увенчались успехом – «Наггетс» проиграли встречу в овертайме (131:137).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1969 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Washington Post
