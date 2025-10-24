Аарон Гордон отказался забирать мяч после 50-очковой игры: «Не хочу брать поражение с собой»

Форвард «Денвера» не рад личному рекорду результативности.

«Меня спросили, не хочу ли я игровой мяч. Нет. Я не хочу брать поражение с собой. Это отстой. Но это всего одна игра. Это наша первая игра», – сказал Гордон.

В матче с «Голден Стэйт » форвард набрал 50 очков, реализовав 10 из 11 трехочковых, и побил клубный рекорд Алекса Инглиша по набранным очкам в матче-открытии сезона.

Старания Гордона не увенчались успехом – «Наггетс» проиграли встречу в овертайме (131:137).