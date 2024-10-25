Шейн Ларкин избежал серьезной травмы и пропустит 3-4 недели
Шейн Ларкин растянул голеностоп в матче против «Милана».
Защитнику «Анадолу Эфеса» потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку. По результатам обследования, Ларкин избежал серьезной травмы. Предполагается, что защитник пропустит 3-4 недели.
Ларкин набирал 10,8 очка, 5,4 передачи и 2,2 подбора в матчах Евролиги. Его команда начала новый сезон с результатом 3-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Анадолу Эфеса»
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