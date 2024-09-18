Лапровиттола, Ларкин, Кампаццо, Юль, Нибо, Калатес – Никола Миротич собрал идеального баскетболиста Евролиги
Николе Миротичу предложили собрать идеального баскетболиста Евролиги.
Броски: Николас Лапровиттола («Барселона»);
Дриблинг: Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»);
IQ: Факундо Кампаццо («Реал»);
Скорость: молодой Серхио Юль («Реал»);
Защита: Джош Нибо («Милан»);
Розыгрыш: Ник Калатес («Монако»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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