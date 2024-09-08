Шейн Ларкин подвернул голеностоп и пропустит около двух недель

Шейн Ларкин временно выбыл из состава «Анадолу Эфес»

Разыгрывающий турецкого клуба подвернул голеностоп и пропустит около двух недель. Ларкин не сможет завершить предсезонную подготовку и принять участие в оставшихся товарищеских матчах клуба.

«Анадолу Эфес » рассчитывает на восстановление защитника к Суперкубку Турции.