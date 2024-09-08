Шейн Ларкин подвернул голеностоп и пропустит около двух недель
Шейн Ларкин временно выбыл из состава «Анадолу Эфес»
Разыгрывающий турецкого клуба подвернул голеностоп и пропустит около двух недель. Ларкин не сможет завершить предсезонную подготовку и принять участие в оставшихся товарищеских матчах клуба.
«Анадолу Эфес» рассчитывает на восстановление защитника к Суперкубку Турции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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