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Айзейя Томас о Редике: «Он может стать следующим Кшишевски или Найтом»

Айзейя Томас видит потенциал в Джей Джей Редике.

Легендарный игрок «Пистонс» в эфире NBA TV сравнил нового главного тренера «Лейкерс» с прославленными специалистами Майком Кшишевски и Бобом Найтом.

«Смотрю на него и слышу тренера Кей («коуч Кей» – прозвище Майка Кшишевски – Спортс), равно как и другого тренера Кей – Боба Найта (Bob Knight – Спортс). Я был в одной раздевалке с обоими на Панамериканских играх 1979 года, и то, чему учили он и тренер Найт – я слышу это и в Джей Джей Редике.

Когда вы слышите, как он рассуждает об анализе игры, о его внимании к деталям, создается впечатление, что он способен взять все, чему научился, и научить этому других. А это ключ к тренерской работе. Все мы знаем баскетбол, но готовы ли вы научить игре других людей?», – заявил Томас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
logoЛейкерс
logoАйзейя Томас
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoМайк Кшишевски
Боб Найт
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