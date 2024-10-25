Айзейя Томас о Редике: «Он может стать следующим Кшишевски или Найтом»
Айзейя Томас видит потенциал в Джей Джей Редике.
Легендарный игрок «Пистонс» в эфире NBA TV сравнил нового главного тренера «Лейкерс» с прославленными специалистами Майком Кшишевски и Бобом Найтом.
«Смотрю на него и слышу тренера Кей («коуч Кей» – прозвище Майка Кшишевски – Спортс), равно как и другого тренера Кей – Боба Найта (Bob Knight – Спортс). Я был в одной раздевалке с обоими на Панамериканских играх 1979 года, и то, чему учили он и тренер Найт – я слышу это и в Джей Джей Редике.
Когда вы слышите, как он рассуждает об анализе игры, о его внимании к деталям, создается впечатление, что он способен взять все, чему научился, и научить этому других. А это ключ к тренерской работе. Все мы знаем баскетбол, но готовы ли вы научить игре других людей?», – заявил Томас.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
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