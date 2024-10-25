Леброн Джеймс поддержал Редика, который выступает против игры новыми мячами

Леброн Джеймс поддержал главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика.

Возглавивший летом «Лейкерс » экс-игрок НБА ранее пообещал , что свяжется с лигой и попросит предоставить для матчей команды заигранные мячи вместо новых.

Джеймс выложил в соцсетях картинку Sports Illustrated, на которой запрос 40-летнего тренера-дебютанта назван «странным».

«Странно только для тех, кто не играл сам», – подписал изображение лидер «озерников».

Соцсети Леброна Джеймса