Леброн Джеймс поддержал Редика, который выступает против игры новыми мячами
Леброн Джеймс поддержал главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика.
Возглавивший летом «Лейкерс» экс-игрок НБА ранее пообещал, что свяжется с лигой и попросит предоставить для матчей команды заигранные мячи вместо новых.
Джеймс выложил в соцсетях картинку Sports Illustrated, на которой запрос 40-летнего тренера-дебютанта назван «странным».
«Странно только для тех, кто не играл сам», – подписал изображение лидер «озерников».
Соцсети Леброна Джеймса
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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