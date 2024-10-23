Джей Джей Редик попросит НБА предоставить для матчей заигранные мячи вместо новых

Джей Джей Редик хочет попросить НБА заменить игровые мячи.

Главный тренер «Лейкерс » в среду свяжется с лигой и попросит предоставить для матчей команды заигранные мячи вместо новых.

«Мы создали множество возможностей для броска, у нас уже в первой половине было столько попыток, сколько зачастую выходит за всю игру. Много открытых бросков. Но мяч не заходил.

Новые мячи, совсем другие ощущения. Даже не понимаю, почему мы играли новыми мячами», – сказал Редик.

Во вторник «озерники» стартовали в сезоне-24/25 с победы над «Миннесотой» – 110:103.