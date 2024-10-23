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Джей Джей Редик пришел на пресс-конференцию с мокрой головой. «Лейкерс» отпраздновали первую победу в раздевалке

Тренер Редик пришел на пресс-конференцию после игры с «Вулвз» с мокрой головой.

Журналисты поинтересовались у 40-летнего специалиста, можно ли объяснить его вид тем, что «Лейкерс» устроили в раздевалке водяной душ в честь победы, которая стала для него первой на посту.

«К сожалению», — невозмутимо ответил Джей Джей.

Во вторник «озерники» стартовали в сезоне-24/25 с победы над «Миннесотой» – 110:103.

Соцсети Дэйва Макменамина

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
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