Этторе Мессина не исключает, что «Милан» вернется на рынок для усиления: «Задаем себе этот вопрос»

Этторе Мессина не исключает, что «Милан» будет подписывать новых игроков.

В пятом раунде Евролиги итальянцы дома уступили «Анадолу Эфесу» (84:96).

«Это главный вопрос, который вы имеете право задать, и который мы задаем себе тоже. Мы должны подумать об этом спокойно. Сейчас мне сложно дать ответ.

Мы с вами видим то же самое. Вопрос в том, есть ли у нас возможность изменить такое положение в короткие сроки или то, что мы видели в сентябре – команда с большей психологической устойчивостью – было иллюзией», – заявил главный тренер «Милана ».