Армони Брукс о «Милане»: «Тренер ничего не спрашивал, просто сказал быть агрессивным, уверенным, и все получится само собой»
Защитник приехал в итальянский клуб из НБА.
«Кит Лэнгфорд был очень обрадован этим переходом. Сказал, что мне тут очень понравится и дал пару советов. Говорит, что это отличная возможность для меня.
Мне нужно научиться читать и реагировать быстрее в атаке. Хорошо чувствую себя без мяча, мне надо поработать над пик-н-роллом.
В защите надо улучшить контроль за ситуацией, не позволять оппонентам входить в зону у меня за спиной, не давать траектории, оставаться перед атакующими игроками.
Не знаю точно, чего ожидать, никогда здесь не играл. Так что стараюсь отталкиваться от ситуаций. У нас хороший состав, если сыграемся, то будем на многое способны.
Тренер ничего не спрашивал, просто сказал быть агрессивным, уверенным и упорно трудиться, и все получится само собой», – заключил американский баскетболист.
Главным тренером «Милана» остался Этторе Мессина.
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