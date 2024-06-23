Николо Мелли: «Провел в «Милане» кучу лет, я капитан, это же что-то значит? Получил 45-секундный звонок от Мессины, который сказал, что клуб решил со мной расстаться»

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Николо Мелли рассказал об уходе из «Милана».

«Мне не нравится, что пишут, что я ушел из «Милана». Я даже не думал об этом и, конечно, остался бы.

После завоевания титула чемпиона Италии мы поговорили с Мессиной о продлении контракта и их апрельском предложении. Предложил встретиться. Я провел кучу лет в «Милане», я капитан, это же что-то значит? Встреча прошла позитивно.

Три-четыре дня назад получил 45-секундный звонок от Этторе Мессины, который рассказал, что клуб решил со мной расстаться. Это их законный выбор, но мне даже не сообщили, в чем дело», – пожаловался 33-летний форвард.

В сезоне-23/24 Евролиги Мелли выходил в стартовом составе во всех 34 матчах «Милана» и набирал в среднем 7,3 очка, 4,0 подбора и 2,0 передачи.

Форвард, скорее всего, продолжит карьеру в «Фенербахче».

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3 комментария
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Очевидно, что Мелли не устроило апрельское предложение Милана, раз спустя месяц он предложил встретиться и обсудить его. А Милан не захотел переплачивать. Иначе бы не отпустили так просто игрока, соответствующего уровню евролиги с итальянским паспортом. Мелли в этом году у них был единственным центром, соответствующим уровню евролиги.
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