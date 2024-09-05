Этторе Мессина: «Шейвон Шилдс выбрал будущее в «Милане»
Этторе Мессина прокомментировал статус Шейвона Шилдса
«Они с Миротичем наши главные звезды.
Он выбрал будущее в «Милане», несмотря на многочисленные слухи в последние месяцы. Мы никогда не сомневались, что он останется», – заключил главный тренер итальянского клуба.
30-летний форвард провел в «Милане» последние четыре сезона. Шилдс набирал 15,7 очка, 3,7 подбора и 2,8 передачи в среднем за последний год в матчах Евролиги.
Имя форварда связывали с «Фенербахче» в это межсезонье.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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