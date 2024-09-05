Этторе Мессина: «Шейвон Шилдс выбрал будущее в «Милане»

Этторе Мессина прокомментировал статус Шейвона Шилдса

«Они с Миротичем наши главные звезды.

Он выбрал будущее в «Милане », несмотря на многочисленные слухи в последние месяцы. Мы никогда не сомневались, что он останется», – заключил главный тренер итальянского клуба.

30-летний форвард провел в «Милане» последние четыре сезона. Шилдс набирал 15,7 очка, 3,7 подбора и 2,8 передачи в среднем за последний год в матчах Евролиги .

Имя форварда связывали с «Фенербахче» в это межсезонье.