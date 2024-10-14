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Этторе Мессина о матче против «Олимпиакоса»: «Встречаемся с одним из главных фаворитов. Должны показать характер»

«Милан» сыграет в гостях против «Олимпиакоса» в рамках Евролиги.

«Мы встречаемся с одним из главных фаворитов на победу в турнире. «Олимпиакос» отлично организован под руководством тренера Барцокаса. У него очень глубокий состав, несмотря на несколько травм, которые беспокоят всех участников Евролиги. Контроль щита и краски всегда являются критическими для победы в матчах турнира, особенно в гостях. Для нас это станет еще более важным, у нас много новичков и новобранцев, мы должны показать характер команды, уверенной в том, чего она способна добиться, и в своем будущем», – заявил главный тренер итальянского клуба Этторе Мессина.

«После прошлой недели мы полны уверенности, наши результаты оправдали работу, проведенную командой. Эта неделя будет еще более тяжелой, начинаясь в Афинах, где в первую очередь нам придется совладать с их интенсивностью и физической силой, чтобы сохранить шансы на успех по итогам 40 минут», – рассудил форвард Джампаоло Риччи.

«Милан» одержал первую победу в Евролиге над «Парижем», после чего выиграл трудный матч у «Брешии» в чемпионате Италии. На этой неделе команда также примет «Жальгирис» у себя дома в четверг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Милана»
logoЖальгирис
logoЭтторе Мессина
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoчемпионат Италии
logoМилан
logoГеоргиос Барцокас
logoБрешия
Джампаоло Риччи
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