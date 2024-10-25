Александр Сарр набрал 2 очка при 1 из 7 с игры в дебютном матче за «Вашингтон»

Александр Сарр дебютировал в НБА.

Второй номер драфта-2024 набрал 2 очка при 1 из 7 с игры во встрече с «Бостоном » (102:122).

За 22 минуты 19-летний француз также записал на свой счет 5 подборов и 2 блок-шота.

В одном из эпизодов Сарр не справился с лидером «Селтикс» Джейсоном Тейтумом .