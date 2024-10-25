Александр Сарр набрал 2 очка при 1 из 7 с игры в дебютном матче за «Вашингтон»
Александр Сарр дебютировал в НБА.
Второй номер драфта-2024 набрал 2 очка при 1 из 7 с игры во встрече с «Бостоном» (102:122).
За 22 минуты 19-летний француз также записал на свой счет 5 подборов и 2 блок-шота.
В одном из эпизодов Сарр не справился с лидером «Селтикс» Джейсоном Тейтумом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости