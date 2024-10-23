Джейсон Тейтум набрал 37 очков и 10 передач в победном матче с «Нью-Йорком»
Джейсон Тейтум мощно начал новый сезон НБА.
Звездный форвард «Селтикс» набрал 37 очков, 4 подбора и 10 передач в победном матче с «Нью-Йорком» (132:109).
За 30 минут Джейсон реализовал 14 из 18 с игры, включая 8 из 11 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости