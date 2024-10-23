Джейсон Тейтум набрал 37 очков и 10 передач в победном матче с «Нью-Йорком»

Джейсон Тейтум мощно начал новый сезон НБА.

Звездный форвард «Селтикс» набрал 37 очков, 4 подбора и 10 передач в победном матче с «Нью-Йорком » (132:109).

За 30 минут Джейсон реализовал 14 из 18 с игры, включая 8 из 11 из-за дуги.