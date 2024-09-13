Джейсон Тейтум устроил рэп-баттл с Джимми Фэллоном. Они спели о своих детских книгах

Джейсон Тейтум стал гостем вечернего шоу Джимми Фэллона.

Звездный баскетболист «Селтикс» и сборной США, а также популярный телеведущий устроили небольшой рэп-баттл. Они спели о написанных ими детских книгах.

Форвард «Бостона » выпустил детскую книгу под названием «Baby Dunks-a-Lot».