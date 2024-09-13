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Джейсон Тейтум устроил рэп-баттл с Джимми Фэллоном. Они спели о своих детских книгах

Джейсон Тейтум стал гостем вечернего шоу Джимми Фэллона.

Звездный баскетболист «Селтикс» и сборной США, а также популярный телеведущий устроили небольшой рэп-баттл. Они спели о написанных ими детских книгах.

Форвард «Бостона» выпустил детскую книгу под названием «Baby Dunks-a-Lot».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
светская хроника
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