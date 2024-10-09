Гиоберт Аренас: «Пи Джей Такеру следует больше походить на Танасиса Адетокумбо, чем вести себя как Джеймс Харден»
Гиоберт Аренас поделился мыслями о ситуации Пи Джей Такера в «Клипперс».
«В предыдущем сезоне он выходил в стартовом составе во всех 75 матчах, набирая в среднем 3,5 очка. Он знал, что на самом деле он не стартовый игрок, просто попал в ситуацию, в которой ему дали роль стартового игрока. В прошлом сезоне он вернулся на скамейку. Он мог быть собой, а мог стать братом Янниса Адетокумбо.
Если я должен заплатить кому-то 5 миллионов долларов, я бы скорее заплатил Танасису, а не Пи Джей Такеру. Извините, но так он преподносит себя. Танасис не будет портить остальную команду. Такеру следует больше походить на Танасиса, чем вести себя как Джеймс Харден», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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