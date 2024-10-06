Пи Джей Такер не будет играть за «Клипперс»

«Клипперс» расстанутся с Пи Джей Такером.

«Клипперс » и Пи Джей Такер (39 лет, 196 см) достигли соглашения о том, что форвард не будет играть за команду, пока стороны работают над решением вопроса о его будущем.

Такер перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. Однако форвард выпал из ротации Тайрона Лю на большую часть сезона-2023/24.

В контракте Такер остался последний год, за который он заработает 11,5 миллионов долларов.