Боунс Хайлэнд не договорился о продлении с «Клипперс»
Переговоры «Клипперс» с Боунсом Хайлэндом зашли в тупик.
По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, стороны не смогут прийти к соглашению в ближайшее время. 24-летний защитник станет ограниченно свободным агентом следующим летом.
Хайлэнд набирал 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи в прошлом сезоне. Защитник перешел в «Клипперс» из «Денвера» в середине позапрошлого сезона в результате обмена.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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