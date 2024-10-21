Боунс Хайлэнд не договорился о продлении с «Клипперс»

Переговоры «Клипперс» с Боунсом Хайлэндом зашли в тупик.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, стороны не смогут прийти к соглашению в ближайшее время. 24-летний защитник станет ограниченно свободным агентом следующим летом.

Хайлэнд набирал 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи в прошлом сезоне. Защитник перешел в «Клипперс » из «Денвера » в середине позапрошлого сезона в результате обмена.