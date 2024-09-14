«Лейкерс» – главные претенденты на подписание Кристиана Колоко
Кристиан Колоко может стать игроком «Лейкерс».
Калифорнийский клуб считается главным претендентом на подписание центрового (24 года, 213 см).
Колоко также интересен «Рэпторс», «Клипперс» и «Сперс».
Центровой не играл в НБА почти 16 месяцев после того, как в его организме были обнаружены тромбы. Ожидается, что в ближайшее время он получит разрешение лиги на возвращение на площадку.
«Лейкерс» ищут замену травмированному Кристиану Вуду.
Колоко, выбранный под 33-м номером на драфте 2022 года, в последний раз играл за канадский клуб в сезоне-22/23. Он пропустил весь прошлый сезон, а в январе был отчислен из «Торонто».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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