«Лейкерс» – главные претенденты на подписание Кристиана Колоко

Кристиан Колоко может стать игроком «Лейкерс».

Калифорнийский клуб считается главным претендентом на подписание центрового (24 года, 213 см).

Колоко также интересен «Рэпторс», «Клипперс» и «Сперс».

Центровой не играл в НБА почти 16 месяцев после того, как в его организме были обнаружены тромбы. Ожидается, что в ближайшее время он получит разрешение лиги на возвращение на площадку.

«Лейкерс» ищут замену травмированному Кристиану Вуду.

Колоко , выбранный под 33-м номером на драфте 2022 года, в последний раз играл за канадский клуб в сезоне-22/23. Он пропустил весь прошлый сезон, а в январе был отчислен из «Торонто».