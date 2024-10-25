Алекс Карузо принял участие в послематчевом ритуале игроков «Тандер»
Алекс Карузо дебютировал за «Оклахому».
В матче с «Денвером» (102:87) защитник набрал 6 подборов и 4 передачи за 19 минут со скамейки.
После финальной сирены Карузо принял участие в послематчевом ритуале игроков «Тандер», которые собрались в кучку во время интервью Чета Холмгрена, а затем стали издавать угрожающие звуки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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