Чендлер Парсонс и Лу Уильямс считают «Оклахому» лидером Западной конференции в новом сезоне

«Оклахома» является одним из фаворитов сезона НБА по мнению экспертов.

Чендлер Парсонс и Лу Уильямс согласились с этим в подкасте Run It Back.

«У них есть главная звезда – Шэй Гилджес-Александер . Два звездных партнера – Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен . Когда у вас есть такая инфраструктура и дополнительные компоненты, игроки типа Айзейи Джо и Лу Дорта. Все, что они потеряли, – это Джош Гидди. И вместо него они получили Алекса Карузо и Айзейю Хартенштайна. Сложно найти более подходящих ролевых игроков для этой команды. Это ветераны, которые знают игру на своих позициях. Эти ребята идеально дополняют молодых, начинающих звезд.

Они были близки к статусу лучшей команды конференции и в прошлом году. Эта настоящий соперник, с молодым тренером», – заключил Парсонс.

«Добро пожаловать на нашу сторону. Давно пытался доказать, что значит Шэй для этой конференции. С учетом летних усилений, именно они будут определять обстановку на Западе.

Но нельзя забывать о «Далласе» и Клэе Томпсоне, который делает их более опасными. И мы мало говорим о «Сакраменто» и Демаре Дерозане. У них два игрока, которых обошли с приглашением на Матч всех звезд в прошлом году, Фокс и Сабонис. И добавился Дерозан. Они будут соревноваться за самые высокие места», – добавил Лу Уильямс.