Генеральные менеджеры НБА считают, что «Оклахома» и «Филадельфия» провели лучшее межсезонье
НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. Функционеры назвали команды, которые лучше всех усилились в это межсезонье, а также выбрали лучшие приобретения минувшего лета.
Какая команда совершила лучшие сделки в это межсезонье?
1. «Оклахома» – 37%
2. «Филадельфия» – 33%
3. «Нью-Йорк» – 20% »
Также получили голоса: «Бруклин»,»Орландо», «Сакраменто»
В прошлом году: «Бостон» и «Милуоки» – 23%
Приобретение какого игрока окажет наибольшее влияние?
1. Пол Джордж, «Филадельфия» – 60%
2-3. Микэл Бриджес, «Нью-Йорк» – 13%
2-3. Карл-Энтони Таунс, «Нью-Йорк» – 13%
4. Алекс Карузо, «Оклахома» – 7%
Также получили голоса: Демар Дерозан, Айзейя Хартенштайн.
В прошлом году: Дэмиан Лиллард – 47%
Какое приобретение игрока было самым недооцененным?
1. Алекс Карузо, «Оклахома» – 23%
2. Кентавиус Колдуэлл-Поуп, «Орландо» – 17%
3-4. Айзейя Хартенштайн, «Оклахома» – 13%
3-4. Тайус Джонс, «Финикс» – 13%
5. Клэй Томпсон, «Даллас» – 10%
6. Крис Пол, «Сан-Антонио» – 7%
Также получили голоса: Кайл Андерсон, Донте Дивинченцо, Джош Гидди, Калеб Мартин, Гэри Трент-младший.
В прошлом году: Маркус Смарт – 17%
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