Генеральные менеджеры НБА считают, что «Оклахома» и «Филадельфия» провели лучшее межсезонье

Руководители НБА назвали команды, которые лучше всех поработали в межсезонье.

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. Функционеры назвали команды, которые лучше всех усилились в это межсезонье, а также выбрали лучшие приобретения минувшего лета.

Какая команда совершила лучшие сделки в это межсезонье?

1. «Оклахома» – 37%

2. «Филадельфия » – 33%

3. «Нью-Йорк» – 20% »

Также получили голоса: «Бруклин»,»Орландо», «Сакраменто»

В прошлом году: «Бостон» и «Милуоки» – 23%

Приобретение какого игрока окажет наибольшее влияние?

1. Пол Джордж , «Филадельфия» – 60%

2-3. Микэл Бриджес , «Нью-Йорк » – 13%

2-3. Карл-Энтони Таунс, «Нью-Йорк» – 13%

4. Алекс Карузо, «Оклахома» – 7%

Также получили голоса: Демар Дерозан, Айзейя Хартенштайн.

В прошлом году: Дэмиан Лиллард – 47%

Какое приобретение игрока было самым недооцененным?

1. Алекс Карузо, «Оклахома» – 23%

2. Кентавиус Колдуэлл-Поуп, «Орландо» – 17%

3-4. Айзейя Хартенштайн, «Оклахома» – 13%

3-4. Тайус Джонс, «Финикс» – 13%

5. Клэй Томпсон, «Даллас» – 10%

6. Крис Пол, «Сан-Антонио» – 7%

Также получили голоса: Кайл Андерсон, Донте Дивинченцо, Джош Гидди, Калеб Мартин, Гэри Трент-младший.

В прошлом году: Маркус Смарт – 17%