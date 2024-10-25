Клэй Томпсон: «Доволен дебютом. Очень воодушевлен, у меня отличный настрой»

Клэй Томпсон поделился впечатлениями от дебюта за «Даллас».

В матче с «Сан-Антонио» (120:109) защитник записал на свой счет 22 очка, 7 подборов, 1 передачу и 3 перехвата при 6 3-очковых.

«Отличный дебют. Это всего лишь одна игра в октябре, но важно было начать и сделать этот шаг, оставить этот этап позади. Я очень воодушевлен, отличный настрой, потрясающее чувство», – заявил экс-игрок «Уорриорз».

Клэй прокомментировал эпизод , когда Лука Дончич начал праздновать его попадание еще до броска.

«Хорошо, что я попал. А то он выглядел бы довольно глупо», – заявил Томпсон.