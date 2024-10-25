Клэй Томпсон: «Доволен дебютом. Очень воодушевлен, у меня отличный настрой»
Клэй Томпсон поделился впечатлениями от дебюта за «Даллас».
В матче с «Сан-Антонио» (120:109) защитник записал на свой счет 22 очка, 7 подборов, 1 передачу и 3 перехвата при 6 3-очковых.
«Отличный дебют. Это всего лишь одна игра в октябре, но важно было начать и сделать этот шаг, оставить этот этап позади. Я очень воодушевлен, отличный настрой, потрясающее чувство», – заявил экс-игрок «Уорриорз».
Клэй прокомментировал эпизод, когда Лука Дончич начал праздновать его попадание еще до броска.
«Хорошо, что я попал. А то он выглядел бы довольно глупо», – заявил Томпсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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