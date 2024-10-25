Дончич сделал передачу открытому Томпсону на дугу и сразу побежал в защиту, празднуя попадание

Лука Дончич показал, что доверяет Клэю Томпсону.

Лидер «Мэверикс» сделал передачу открытому новобранцу команды на дугу и сразу побежал в защиту, празднуя попадание с поднятым вверх пальцем. Экс-игрок «Уорриорз» не промахнулся.

«Даллас » выиграл у «Сан-Антонио » – 120:109. Томпсон набрал 22 очка и 7 подборов в дебюте за техасцев, реализовав рекордные для клуба в подобных ситуациях 6 3-очковых.