Лука Дончич набрал 28 очков, 10 подборов и 8 передач в матче со «Сперс»

Лука Дончич помог «Далласу» с победы начать новый сезон.

В матче с «Сан-Антонио » (120:109) словенский защитник набрал 28 очков, 10 подборов и 8 передач.

За 36 минут на площадке словенец реализовал 9 из 25 с игры и допустил 4 потери.

Финалист минувшего сезона победил со счетом 120:109.