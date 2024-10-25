Лука Дончич набрал 28 очков, 10 подборов и 8 передач в матче со «Сперс»
Лука Дончич помог «Далласу» с победы начать новый сезон.
В матче с «Сан-Антонио» (120:109) словенский защитник набрал 28 очков, 10 подборов и 8 передач.
За 36 минут на площадке словенец реализовал 9 из 25 с игры и допустил 4 потери.
Финалист минувшего сезона победил со счетом 120:109.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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