Клэй Томпсон набрал 22 очка и 7 подборов в дебюте за «Даллас»
Клэй Томпсон дебютировал за «Даллас».
В матче с «Сан-Антонио» (120:109) защитник записал на свой счет 22 очка, 7 подборов, 1 передачу и 3 перехвата.
За 26 минут экс-игрок «Голден Стэйт» реализовал 7 из 13 с игры, включая 6 из 10 из-за дуги.
6 точных 3-очковых – рекорд для игроков «Мэверикс» в дебютном матче.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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