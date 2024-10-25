Клэй Томпсон набрал 22 очка и 7 подборов в дебюте за «Даллас»

Клэй Томпсон дебютировал за «Даллас».

В матче с «Сан-Антонио » (120:109) защитник записал на свой счет 22 очка, 7 подборов, 1 передачу и 3 перехвата.

За 26 минут экс-игрок «Голден Стэйт» реализовал 7 из 13 с игры, включая 6 из 10 из-за дуги.

6 точных 3-очковых – рекорд для игроков «Мэверикс» в дебютном матче.