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Пол Джордж пропустит еще как минимум 2 матча

Пол Джордж пока не готов к возвращению в строй.

Звездный форвард «Сиксерс» пропустит еще как минимум еще две встречи. Он продолжает восстанавливаться после ушиба кости в левом колене.

В четверг «Филадельфия» объявила, что Джордж добился прогресса в восстановлении после травмы, полученной в предсезонной игре 14 октября против «Атланты».

Джордж уже пропустил стартовый матч сезона против «Милуоки» в среду, в котором «76-е» потерпели поражение.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
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