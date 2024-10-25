Пол Джордж пропустит еще как минимум 2 матча
Пол Джордж пока не готов к возвращению в строй.
Звездный форвард «Сиксерс» пропустит еще как минимум еще две встречи. Он продолжает восстанавливаться после ушиба кости в левом колене.
В четверг «Филадельфия» объявила, что Джордж добился прогресса в восстановлении после травмы, полученной в предсезонной игре 14 октября против «Атланты».
Джордж уже пропустил стартовый матч сезона против «Милуоки» в среду, в котором «76-е» потерпели поражение.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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